Ausschüttung! Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) schüttet heute am 25. März 2019 eine Rendite von 4,17% an seine Anleger für das Geschäftsjahr 2018 aus. In absoluten Zahlen sind das 2,20 Euro je Anteilsschein bezogen auf den Anteilspreis von 52,72 Euro zu Jahresbeginn 2018. Insgesamt schüttet der Rentenfonds an seine Anleger für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Summer von über 5,2 Millionen Euro aus.

Zum fünften Mal in Folge über 4,00%

