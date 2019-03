Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Tesla vor Veröffentlichung von Auslieferungszahlen für das erste Quartal von 245 auf 210 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe angesichts einer dünnen Nachfrage seine diesbezüglichen Prognosen für den Elektroautobauer reduziert, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2019 / 19:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-03-25/11:37

ISIN: US88160R1014