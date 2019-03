München (ots) - Vorhang auf für zwei neue "Lissabon-Krimis": Grimme-Preisträger Jürgen Tarrach als Strafverteidiger Eduardo Silva und seine von Vidina Popov gespielte junge Referendarin Marcia Amaya ermitteln ab 28. März 2019 wieder in zwei ebenso spannenden wie emotionalen Fällen in der portugiesischen Metropole.



Als in "Dunkle Spuren" (28. März 2019, 20:15 Uhr) mitten in der Stadt eine Kleiderfabrik explodiert, hat Eduardo wenig Lust, den Fall zu übernehmen - er scheint nicht nur für den Staatsanwalt Tavarez (Orestes Fiedler) viel zu eindeutig zu sein. Doch die Familientragödie, die sich hinter den Kulissen abspielt, ändert schließlich Eduardos Meinung: Emotional betroffen, erkennt er sich selbst in der persönlichen Situation des Fabrikbesitzers Antonio Alves (João Didelet) wieder und übernimmt die scheinbar aussichtlose Verteidigung. In "Feuerteufel" (4. April 2019, 20:15 Uhr), dem vierten Film der ARD-Degeto-Reihe, werden Eduardo und Marcia mit einem der größten Probleme Portugals konfrontiert: Nach einem verheerenden Waldbrand nahe Lissabon wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden; schnell ist klar, dass es sich um Brandstiftung handelte. Unter Verdacht gerät David da Costa (Luís Pintsch), ein Freund des Opfers. Er hat nur einen einzigen Fürsprecher: Gonçalo Postiga (Christoph Grunert), den Leiter des Rehabilitationscamps für straffällig gewordene Jugendliche, in dem beide Teenager lebten - ein alter Freund Eduardos. Der übernimmt den Fall aus alter Verbundenheit ...



Der traurig-schöne Fado-Gesang, das betörende Licht der faszinierenden portugiesischen Hauptstadt und die unübersetzbare portugiesische saudade prägen die besondere Stimmung dieser beiden von Regie-Newcomer Jens Wischnewski inszenierten neuen "Lissabon-Krimis". In weiteren Rollen spielen Katharina Pichler, Luís Lucas, Jörn Knebel, André Patrício, Deleila Piasko, Filomena Gonçalves u.v.a.



Das Erste zeigt die beiden neuen Fälle der erfolgreichen DonnerstagsKrimi-Reihe "Der Lissabon-Krimi" jeweils um 20:15 Uhr: "Der Lissabon-Krimi: Dunkle Spuren" am 28. März 2019 (ONE: 30. März 2019) und "Der Lissabon-Krimi: Feuerteufel" am 4. April 2019 (ONE: 6. April 2019).



"Der Lissabon-Krimi" ist eine Produktion von Polyphon Pictures (Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde vom 12. September bis 9. November 2018 in Lissabon und Azeitao (Portugal). Regie führte Jens Wischnewski. Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof ("Dunkle Spuren") sowie Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser ("Feuerteufel") schrieben die Drehbücher. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (beide ARD Degeto).



