Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten aus den USA zeigten eine Abschwächung im dortigen Chemiesektor, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die europäischen Chemiekonzerne berge dies zusätzliche Abwärtsrisiken./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 03:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-25/12:02

ISIN: FR0000120073