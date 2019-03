In Kürze können interessierte Anleger wieder dabei sein: Ab dem 29. März 2019 gibt der Immobilienfonds Leading Cities Invest erneut Anteile aus. Die Öffnung soll für etwa drei Monate erfolgen, danach müssen Interessenten wieder warten.Der erste Cash-Call des Jahres erfolgt in wenigen Tagen: Wie die Fondsgesellschaft KanAm bekannt gibt, können Anleger ab dem 29. März 2019 wieder Anteile am Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) erwerben. Je nach Verfügbarkeit attraktiver Immobilieninvestments sei der nächste Cash-Stopp dann voraussichtlich ab dem 1. Juli 2019 geplant.

