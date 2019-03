Gütersloh / Berlin (ots) -



- Schwerpunkt auf den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz - Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Menschen befähigen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein" - Programm über drei Jahre geplant - Bewerbung für Stipendien ab Sommer 2019 möglich



Bertelsmann initiiert eine global angelegte Bildungsinitiative, um Technologiekompetenzen zu stärken: Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen finanziert für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag bis zu 50.000 Tech-Stipendien für Kurse der Online-Lernplattform Udacity. Das Angebot zielt darauf ab, Arbeitnehmern die notwendigen Digitalkenntnisse für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu vermitteln.



Udacity - auch bekannt als "Universität des Silicon Valley" - ist eine Lernplattform, die in Zusammenarbeit mit führenden Tech-Unternehmen praxisrelevante Online-Kurse entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich in Mountain View, Kalifornien. Bertelsmann ist einer der größten Anteilseigner an dem Unternehmen.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Arbeitswelt wird zunehmend digitaler - digitale Kompetenzen gewinnen in jeder Branche an Bedeutung. Schon heute existiert ein Fachkräftemangel im Digitalbereich, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird. Gleichzeitig führt die Digitalisierung dazu, dass gewisse Arbeits-tätigkeiten künftig durch technologische Lösungen ersetzt werden. Bertelsmann ist mit seinen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsangeboten vielfach führend in der digitalen Welt; wir beschäftigen uns intensiv mit den Chancen neuer Technologien. Entsprechend betrachten wir es als unsere Verantwortung, so viele Menschen wie möglich zu befähigen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein und die Politik in diesem Bestreben zu unterstützen. Zusammen mit Udacity initiieren wir deshalb eine global angelegte Weiterbildungsinitiative in den Feldern Cloud, Data und Künstliche Intelligenz."



Das Programm baut auf dem Erfolg vorhergehender Initiativen auf: In den vergangenen Jahren hatte Bertelsmann im Rahmen einer Kooperation mit Google bereits mehrere tausend Udacity-Stipendien vergeben. Das Angebot war auf hohe Resonanz gestoßen; die EU-Kommission zeichnete die gemeinsame Weiterbildungsinitiative mit dem "EU Digital Skills Award" aus.



Das jetzige Stipendien-Programm von Bertelsmann richtet sich an Interessenten mit und ohne Programmier- oder IT-Erfahrung gleichermaßen. Es umfasst drei inhaltliche Schwerpunkte:



- Cloud, d.h. Anwendungen rund um internetbasierte IT-Infrastrukturen - Data, d.h. Anwendungen rund um die Analyse und Interpretation großer Datenmengen - Künstliche Intelligenz, d.h. Anwendungen rund um maschinelles Lernen und intelligente Algorithmen



Konkret plant Bertelsmann, über einen Zeitraum von drei Jahren jeweils bis zu 15.000 Udacity-Stipendien für einen dreimonatigen Challenge-Kurs in einem der genannten Felder zu vergeben. Den besten Teilnehmern wird im Anschluss die Möglichkeit geboten, durch ein weiteres Stipendium einen vollwertigen Nanodegree-Abschluss zu erlangen.



Eine Bewerbung für die Stipendien ist ab Sommer 2019 online möglich. Die ersten Challenge-Kurse starten voraussichtlich im vierten Quartal des laufenden Jahres.



Studien zeigen, dass in den Feldern Cloud, Data und Künstliche Intelligenz bereits heute ein erheblicher Fachkräftemangel vorhanden ist, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird. Einem Angebot von nur wenigen hunderttausend qualifizierten Experten steht heute schon eine Nachfrage in Millionenhöhe gegenüber.



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Unternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



Über Udacity



Udacity ist eine Weiterbildungsplattform, die in Zusammenarbeit mit führenden Tech-Unternehmen Online-Kurse entwickelt. Dieser Weg stellt sicher, dass die Kurse praxisnah sind und den aktuellen Wissensstand in Web- und Mobil-Entwicklung, Data Science, aber auch in Innovationsfeldern wie virtueller Realität, künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren vermitteln. Udacity arbeitet mit führenden Tech-Unternehmen wie Bosch, SAP, Zalando oder ZEISS zusammen, um hochqualitativ, aktuell und möglichst nah an der Berufspraxis der Tech-Branche auszubilden. Der Hauptsitz von Udacity befindet sich in den USA, weitere Sitze in China, Deutschland, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unter den Hauptinvestoren befinden sich Bertelsmann, Andreessen Horowitz, Charles River Ventures and Drive Capital. Mehr Informationen unter de.udacity.com.



