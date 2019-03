Gütersloh/Berlín (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Con especial hincapié en las áreas de la nube, los datos y la inteligencia artificial. - Thomas Rabe, consejero delegado de Bertelsmann: «Capacitar a las personas para que tengan éxito en el mundo digital». - El programa tiene una duración prevista de tres años. - Las becas se podrán solicitar a partir de verano de 2019.



Bertelsmann emprende una iniciativa mundial de educación para fortalecer competencias tecnológicas. La empresa internacional de medios de comunicación, servicios y educación hace una inversión millonaria para financiar hasta 50 000 becas tecnológicas para cursos en la plataforma de aprendizaje en línea Udacity. El objetivo de esta oferta es transmitir a los empleados los conocimientos digitales necesarios para el mercado laboral del futuro.



Udacity - conocida también como la "Universidad de Silicon Valley" - es una plataforma de aprendizaje que desarrolla cursos en línea de interés práctico con la colaboración de empresas tecnológicas líderes en el sector. Su sede principal se encuentra en Mountain View, California (EE. UU.). Bertelsmann es uno de los mayores accionistas de esta empresa.



Thomas Rabe, presidente del Comité Ejecutivo de Bertelsmann, afirmó: "El mundo laboral es cada vez más digital; por ello, las competencias digitales cobran mayor importancia en todos los sectores. En la actualidad, ya faltan profesionales especializados en el ámbito digital, una situación que se irá agravando en los próximos años. Al mismo tiempo, la digitalización conllevará que ciertas actividades laborales sean sustituidas en el futuro por soluciones digitales. Con sus ofertas de medios de comunicación, servicios y educación, Bertelsmann es líder en muchos ámbitos del mundo digital; dedicamos una gran atención a las oportunidades de las nuevas tecnologías. Por consiguiente, consideramos que es nuestra responsabilidad capacitar al mayor número posible de personas para que tengan éxito en el mundo laboral y apoyar a la política en este empeño. Por este motivo y en colaboración con Udacity, lanzamos ahora una iniciativa internacional de formación continua en las áreas de la nube, los datos y la inteligencia artificial".



El programa se basa en el éxito de iniciativas anteriores: en los últimos años Bertelsmann ya concedió varios miles de becas Udacity como parte de una cooperación con Google. La oferta tuvo una gran acogida, y la Comisión Europea premió esta iniciativa conjunta de formación continua con el "EU Digital Skills Award".



El programa de becas actual de Bertelsmann se dirige a todos los interesados con o sin experiencia en programación o informática y abarca tres temas principales:



- La nube, es decir, aplicaciones relacionadas con infraestructuras de IT a través de Internet - Datos, es decir, aplicaciones relacionadas con el análisis y la interpretación de grandes cantidades de datos - Inteligencia artificial, es decir, aplicaciones relacionadas con el aprendizaje automático y algoritmos inteligentes



En concreto, durante un periodo de tres años, Bertelsmann prevé conceder cada año hasta 15 000 becas Udacity para un "Challenge Course" de tres meses en una de las áreas mencionadas anteriormente. Después, los mejores participantes tendrán la posibilidad de cursar un nanogrado completo y obtener el correspondiente título con otra beca.



Las solicitudes para obtener una de estas becas se podrán presentar en línea a partir de verano de 2019. Se espera que los primeros "Challenge Course" comiencen en el cuarto trimestre del año en curso.



Los estudios muestran que, en la actualidad, ya hay una considerable escasez de profesionales especializados en los ámbitos de la nube, los datos y la inteligencia artificial, una situación que se irá agravando en los próximos años. Hoy por hoy, solo existen unos pocos cientos de miles de expertos cualificados para atender a una demanda de millones de empleos.



Acerca de Bertelsmann



Bertelsmann es una empresa de medios de comunicación, servicios y educación que opera en cerca de 50 países alrededor del globo. La corporación incluye el grupo de televisión RTL Group, el grupo de editoriales de libros Penguin Random House, la editorial de revistas Gruner + Jahr, la empresa de música BMG, el proveedor de servicios Arvato, Bertelsmann Printing Group, Bertelsmann Education Group y la red internacional de fondos de capital riesgo Bertelsmann Investments. Con 119 000 empleados, en el ejercicio 2017 el grupo consiguió un volumen de negocios de 17 200 millones de euros. Bertelsmann es sinónimo de espíritu empresarial y creatividad. Esta combinación da origen a ofertas mediáticas de alta gama y servicios innovadores que entusiasman a clientes alrededor del globo.



Bertelsmann en red



https://www.bertelsmann.de https://www.facebook.com/Bertelsmann/ https://www.linkedin.com/company/bertelsmann https://www.xing.com/company/bertelsmann https://www.youtube.com/bertelsmann



Contacto:



Bertelsmann SE & Co. KGaA Andreas Grafemeyer Director del Departamento de Prensa Tel.: +49 5241 80-2466 andreas.grafemeyer@bertelsmann.de



presse@bertelsmann.de www.bertelsmann.de