- Focus sur le cloud, les données et l'intelligence artificielle - Thomas Rabe, CEO de Bertelsmann: « Donner aux gens la possibilité de réussir dans le monde numérique » - Un programme planifié sur trois ans en coopération avec Udacity - Début des candidatures dès l'été 2019



Bertelsmann lance une initiative mondiale de formation dans le domaine des compétences technologiques. L'entreprise internationale spécialisée dans les médias, les services et la formation met plusieurs millions à disposition pour financer jusqu'à 50 000 bourses Tech donnant accès aux cours disponibles sur la plateforme en ligne Udacity. Cette initiative vise à permettre aux boursiers d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de numérique pour s'adapter au marché du travail de demain.



Udacity est l'autre nom de l'« Université de la Silicon Valley ». Il s'agit d'une plateforme de formation proposant des cours en ligne axés sur la pratique et développés en coopération avec des entreprises leader des technologies numériques. Son siège se trouve à Mountain View en Californie. Bertelsmann est l'un des plus gros actionnaires de cette entreprise.



Thomas Rabe, président du directoire de Bertelsmann, explique: « Le monde du travail est de plus en tourné vers le numérique. Les compétences numériques jouent un rôle de plus en plus important dans toutes les branches. Nous observons déjà un manque de main d'oeuvre qualifiée dans le domaine du numérique et il va s'intensifier dans les prochaines années. Par ailleurs, avec la numérisation, certaines tâches seront bientôt remplacées par des solutions technologiques. Avec son offre de médias, de services et de formations, Bertelsmann est une entreprise leader dans de nombreux secteurs du numérique. Nous nous intéressons donc de près aux possibilités des nouvelles technologies. Il en va de notre responsabilité de permettre à autant de gens que possible de réussir dans le monde du numérique et d'aider la politique à atteindre cet objectif. En coopération avec Udacity, nous lançons ainsi une initiative de formation continue mondiale dans le domaine du cloud, des données et de l'intelligence artificielle. »



Le programme reprend le modèle d'autres initiatives qui furent très concluantes: dans le cadre d'une coopération avec Google, Bertelsmann avait déjà accordé plusieurs milliers de bourses Udacity ces dernières années. Cette offre avait reçu un accueil très favorable , si bien que la Commission européenne lui avait décerné le « Prix européen des compétences numériques ».



Le programme de bourse actuellement proposé par Bertelsmann s'adresse à toutes les personnes intéressées, qu'elles aient ou non de l'expérience en programmation ou en informatique. Il comprend trois axes thématiques :



- le cloud, soit les applications concernant les infrastructures des technologies de l'informatique fonctionnant en ligne - les data, soit les applications concernant l'analyse et l'interprétation de grandes quantités de données - l'intelligence artificielle, soit les applications concernant l'apprentissage automatique et les algorithmes intelligents



Concrètement, Bertelsmann prévoit d'attribuer annuellement et pendant trois ans jusqu'à 15 000 bourses Udacity donnant accès à un cours Challenge d'une durée de trois mois dans l'un des trois domaines susmentionnés. Les meilleurs participants auront la possibilité de bénéficier d'une seconde bourse pour obtenir la certification Nanodegree.



Les candidats peuvent déposer leur dossier en ligne dès l'été 2019. Les premiers cours Challenge devraient commencer au dernier trimestre de l'année en cours.



Des études montrent qu'il existe un fort manque de personnel qualifié dans le domaine du cloud, des données et de l'intelligence artificielle et qu'il devrait s'intensifier dans les prochaines années. À l'heure actuelle, seules quelques centaines de milliers de personnes sont expertes dans le domaine du numérique, ce qui ne suffit pas à combler la demande, qui se compte en millions de postes.



À propos de Bertelsmann



L'entreprise Bertelsmann opère dans les secteurs des médias, des services et de la formation dans près de 50 pays. Elle comprend le groupe de télévision RTL Group, le groupe d'édition Penguin Random House, l'éditeur de magazines Gruner + Jahr, le label de musique BMG, le prestataire de services Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group ainsi que le réseau de fonds d'investissement international Bertelsmann Investments. L'entreprise, qui emploie 119 000 collaborateurs, a totalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros. Bertelsmann est synonyme de créativité et d'esprit d'entreprise. Cette association permet d'offrir des produits médias haut de gamme et des solutions de services innovantes, appréciés par les clients du monde entier.



