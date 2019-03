Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Verweis des Managements auf strategische Optionen inklusive eines Zusammengehens mit der Commerzbank belegt laut Analyst Amit Goel, dass die aktuellen Maßnahmen bei der Deutschen Bank nicht greifen. Nun müsse alles getan werden, um die Fusion mit der Commerzbank in trockene Tücher zu bringen. Andernfalls drohe die Deutsche Bank die gute Kreditbonität (Investment Grade) zu verlieren, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0129 2019-03-25/12:06