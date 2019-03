Catabasis (WKN: A2PBC0), unsere Aktie des Jahres, liefert und liefert. Nicht nur liegen wir seit unserer Erstvorstellung bereits deutlich vorne. Auch operativ könnte es bei unserer Biotechperle nicht besser laufen. Schon am Donnerstag folgt das nächste größere Event, welches die Aufmerksamkeit rund um das Unternehmen weiter anheizen wird.

In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation CureDuchenne wird Catabasis am kommenden Donnerstag um 18.00 Uhr deutscher Zeit ein großes Webinar veranstalten. In dem einstündigen Online-Seminar, für das sich jeder Interessierte im Vorfeld hier anmelden kann, wird Catabasis über drei seiner Studien zum potenziellen DMD-Blockbuster Edasalonexent berichten. Hierzu zählen Ergebnisse des Phase-2-Trials MoveDMD, Updates zur laufenden PolarisDMD-Phase-3 sowie eine Einführung in die in Kürze startende GalaxyDMD-Erweiterungsstudie.

Das Webinar wird unter anderem begleitet von Catabasis-Medizinchefin Dr. Joanne Donovan und Studienleiterin Dr. Erika Finanger vom Doernbecher Children's Hospital in Oregon. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung aufgrund der erwarteten Anmeldungen aus dem SD-Umfeld zur erfolgreichsten ihrer Art wird und das positive Sentiment in Bezug auf Catabasis weiter stärkt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause wird der nächste Ausbruch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

