Wenige Minuten nach Xetra-Handelsstart verbilligt sich die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) am Montag bis auf 93,12 Euro. Danach kann sich das Papier wieder schnell erholen und klettert zurück in den grünen Bereich über 99 Euro. Noch vor knapp zwei Wochen bezahlten Anleger für einen Anteilsschein 136,50 Euro.

Dem Kursverlauf nach zu urteilen, bildet die Wirecard-Aktie die negative Nachrichtenlage der letzten Tage und Wochen ab. Diesbezüglich ist vor allem das jüngste Update seitens der "Financial Times" relevant. Die FT bezog sich in den Ausführungen vom 21. März auf Untersuchungsdokumente der Behörden in Singapur. ...

