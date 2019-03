Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Duisburger Holding PCC SE hat den Konzernumsatz und das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2018 deutlich gesteigert, so die PCC SE in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der von der PCC SE geführte PCC-Konzern erzielte 2018 mit rund 3.500 Mitarbeitern in 18 Ländern einen Umsatz in Höhe von 781,3 Millionen Euro, ein Plus von 14,4% im Jahresvergleich. Das Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 33,8% auf 98,8 Millionen Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) wurde auf 40,1 Millionen Euro nahezu verdreifacht. "Hauptgrund für das Wachstum waren die gestiegenen Absatzmengen bei einem nach wie vor hohen Rohstoffpreisniveau", erklärt Ulrike Warnecke, Geschäftsführende Direktorin der PCC SE. "Insbesondere die Chemiesegmente Chlor und Tenside sowie die Geschäftsfelder Rohstoffhandel und Intermodaler Transport trugen dazu bei." Die Sparte Chemie insgesamt, der mit Abstand größte Konzernbereich, übertraf die Erwartungen umsatz- und insbesondere ergebnisseitig beträchtlich. ...

