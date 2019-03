Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni von 24 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Streichung des erst Anfang Februar gegebenen Ausblicks für 2019 dürfte die Stimmung gegenüber der Aktie weiter belasten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Strategieprogramm Value 21 adressiere der Autozulieferer und Kabelspezialist gleichwohl größtenteils die richtigen Punkte. Allerdings dürften sich die erwarteten positiven Effekte erst mittelfristig einstellen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 10:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 10:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-25/12:13

ISIN: DE0005408884