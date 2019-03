Der DAX ist vergangene Woche mächtig unter Druck geraten. Geht es diese Woche so unfreundlich weiter?



Wie hat sich das charttechnische Bild durch die Kurskapriolen der letzten Woche verändert und was steht in dieser Woche auf der Markt-Agenda? Kornelius Barczynski von GKFX nimmt den DAX-Chart und Termine der Börsenwoche unter die Lupe.