Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) trotz sinkender Umsätze die relevanten Ergebniskennzahlen weiter verbessert und somit die Gewinnmargen deutlich erhöht. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz erwartungsgemäß um 5,3 Prozent auf 253,28 Mio. Euro (GJ 2017: 267,42 Mio. Euro) gesunken. Im Rahmen der vom Unternehmen angekündigten stärkeren Fokussierung auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten habe das EBIT auf 21,78 Mio. Euro (GJ 2017: 20,23 Mio. Euro) zugelegt und damit zu einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 8,6 Prozent (GJ 2017: 7,6 Prozent) geführt. Beim Vorsteuerergebnis (EBT), der vom HELMA-Management verwendeten Kennzahl für die Guidance, sei mit 21,15 Mio. Euro (GJ 2017: 19,13 Mio. Euro) ein neuer historischer Rekordwert erreicht worden.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechne das Management mit einer weiteren EBT-Verbesserung in einer Bandbreite von 23,5 bis 26,0 Mio. Euro. Neben der anhaltenden Fokussierung auf die weitere Profitabilitätssteigerung erwarte das Analystenteam auch die Rückkehr zum Umsatzwachstum. Hierfür bilde die Ausweitung des Auftragseingangs um 13,5 Prozent auf 278,58 Mio. Euro eine gute Grundlage. Weitere Auftragseingänge solle das Unternehmen durch den geplanten Vertriebsstart bei diversen Projekten des Wohnimmobilien- und Ferienimmobilienbereichs erzielen. Außerdem erwarte GBC eine Verbesserung des EBT auf über 30,0 Mio. Euro bis zum Jahr 2021. Abzüglich der Steueraufwendungen prognostiziere das Analystenteam dann ein Nachsteuerergebnis von 20,89 Mio. Euro, was auf aktuellem Kursniveau einem attraktiven KGV von 6,9 entspreche. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 60,00 Euro (zuvor: 57,70 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

