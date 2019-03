Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Dialog Semiconductor vor dem Abschluss einer umfangreichen Transaktion mit dem Großkunden Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dank der vertieften Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller würde der Halbleiterproduzent Dialog die Bilanz geradezu "dramatisch" verbessern, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig würde Dialog die Abhängigkeit von Apple reduzieren. Das ganze Szenario sei am Markt bei weitem noch nicht angemessen bewertet./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0059822006