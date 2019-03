Der österreichische Bundeskanzler, der OMV-Chef, ein Immobilien-Tycoon und ein Lipizzaner steigen in ein Flugzeug. Nicht der Beginn eines Witzes, sondern so geschehen am Wochenende. Sebastian (Kurz), Rainer (Seele) und Rene (Benko) machten sich auf, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Kuwait die Werbetrommel für Österreich zu rühren. Hier siehst du ein Foto: The United Arab Emirates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...