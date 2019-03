Bei der Mologen Aktie ist kein Ende des Kursverfalls in Sicht. Am Montag rauscht die Biotechaktie weiter in die Tiefe und erreicht mit 2,26 Euro ein neues Tief der Abwärtsbewegung, die am 20. Februar nach dem Kurssprung auf 5,635 Euro einsetzte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...