Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Unter der ISIN US71647NBD03/ WKN A2RZJG emittierte das halbstaatliche brasilianische Mineralölunternehmen Petrobras eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 2,25 Milliarden USD, so die Börse Stuttgart.Die Laufzeit betrage dabei 30 Jahre, fällig werde die Anleihe demzufolge am 19.03.2049. Der Kupon liege bei 6,9%, die nächste Zinszahlung stehe am 19.09.2019 an. Handelbar sei diese von Seiten des Emittenten vorzeitig kündbare Anleihe ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD in Handelseinheiten von 1.000 USD, abgewickelt werde in EUR. S&P rate Petrobas mit BB-. (News vom 22.03.2019) (25.03.2019/alc/n/a) ...

