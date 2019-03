Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen angesichts der Diskussion um eine Enteignung privater Wohnungsgesellschaften in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Für die Stadt Berlin sei eine umfangreiche Enteignung schlicht nicht finanzierbar, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch dürfte eine solche Maßnahme langwierige rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Allerdings dürften sich die Immobiliengesellschaften angesichts der nach wie vor angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin regulatorischem Druck ausgesetzt sehen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 08:38 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

