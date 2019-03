DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.804,80 -0,21% +12,40% Euro-Stoxx-50 3.295,90 -0,30% +9,81% Stoxx-50 3.066,14 -0,53% +11,09% DAX 11.329,53 -0,30% +7,30% FTSE 7.158,14 -0,69% +7,13% CAC 5.251,83 -0,34% +11,02% Nikkei-225 20.977,11 -3,01% +4,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,46 -19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,76 59,04 -0,5% -0,28 +26,3% Brent/ICE 66,78 67,03 -0,4% -0,25 +22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,50 1.312,77 +0,4% +4,73 +2,7% Silber (Spot) 15,53 15,42 +0,7% +0,11 +0,2% Platin (Spot) 851,48 847,84 +0,4% +3,64 +6,9% Kupfer-Future 2,85 2,84 +0,4% +0,01 +8,2%

Gold bleibt als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Das zinslose Edelmetall profitierte vom sinkenden Zinsniveau. Aber auch die Entwicklungen rund um den Brexit im Wochenverlauf, könnten den Goldpreis weiter stützen, heißt es.

Für die Ölpreise geht es mit den zunehmenden Konjunkturunsicherheiten und damit steigenden Sorgen in Bezug auf die Ölnachfrage weiter nach unten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den heftigen Verlusten zum Ausklang der vergangenen Woche dürfte den US-Börsen zunächst keine Erholung vergönnt sein. Die Märkte weltweit stünden noch unter dem Eindruck schwacher europäischer und US-Konjunkturdaten vom Freitag, die Konjunkturskepsis befeuert hätten, sagen Marktteilnehmer. Unter diesen Umständen zögen die Anleger vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen vor.

Für Montag sind keine US-Konjunkturdaten angekündigt. Allerdings fiel der deutsche ifo-Index etwas besser aus als erwartet, was die Gemüter zumindest etwas beruhigen könnte. Dem mit Spannung erwarteten Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller, der eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchen sollte, scheint dies nicht zu gelingen, obwohl Mueller keine Beweise für eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland gefunden hat.

Im Hintergrund schwelt weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China. In dieser Woche werden US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zu Gesprächen nach Peking reisen. Wenn aus Peking gute Nachrichten kämen, dürfte sich die Lage an den Märkten etwas beruhigen, erwartet Jeffrey Halley von Oanda. Bis dahin dürfte es aber turbulent zugehen.

Unter den Einzelwerten könnten Apple im Fokus stehen. Das Unternehmen hat für Montag eine Veranstaltung angekündigt. Beobachter erwarten, dass der Konzern einen Streaming-Dienst vorstellen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte und Dienste, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -2,7 Punkte zuvor: -1,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem über den Erwartungen ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex erholen sich Europas Börsen leicht von den Tagestiefs. Entgegen den Erwartungen hat sich die Stimmung bei den Unternehmen aufgehellt. Am deutschen Anleihemarkt geht es nach den kräftigen Kursgewinnen vom Freitag seitwärts. Die Zehnjahresrendite liegt mit minus 0,010 Prozent weiter in negativem Terrain. An der Börse profitieren Fiat Chrysler (+2,3 Prozent) von Spekulationen auf eine Übernahme. Der Peugeot-Konzern (PSA) soll Fiat Chrysler Anfang des Jahres Kreisen zufolge wegen eines möglichen Zusammenschlusses kontaktiert haben. Die Italiener sollen aber, wie bereits früher, abgelehnt haben. Inmarsat ziehen in London um 8,5 Prozent auf 549,20 Pence an. Ein Investorenkonsortium von Beteiligungsgesellschaften und Pensionsfonds hat für den britischen Satellitenbetreiber ein Gebot von 3,4 Milliarden US-Dollar bzw 546,5 Pence je Aktie abgegeben. Der Satellitenbetreiber stuft die Offerte als fair ein und empfiehlt die Annahme. Im DAX stehen Bayer mit einem Minus von 2 Prozent auf 58,10 Euro weiter unter Druck. Die Analysten von Merrill Lynch haben laut Händlern Bayer auf Neutral mit Kursziel 70 Euro abgestuft. Und die Analysten der HSBC haben laut Händlern Wacker Chemie auf "Halten" zurückgenommen. Der Kurs fällt um 2,9 Prozent. Auf der Gewinnerseite stechen Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 69,50 Euro heraus. Die Commerzbank hat die Aktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf die Kaufliste genommen. Im Windschatten gewinnen die zuletzt sehr schwachen Fresenius 0,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 17:14 % YTD EUR/USD 1,1309 +0,12% 1,1308 1,1288 -1,4% EUR/JPY 124,57 +0,26% 124,44 123,98 -0,9% EUR/CHF 1,1240 +0,12% 1,1246 1,1220 -0,2% EUR/GBP 0,8577 +0,31% 0,8583 0,8547 -4,7% USD/JPY 110,15 +0,14% 110,04 109,83 +0,5% GBP/USD 1,3186 -0,19% 1,3174 1,3207 +3,3% Bitcoin BTC/USD 3.967,27 +0,09% 3.968,00 3.977,50 +6,7%

Der Yen profitiert in Anbetracht der wachsenden Konjunkturskepsis von seinem Status als Fluchtwährung, auch wenn er einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben hat. Zwischenzeitlich war die japanische Devise mit 109,71 Yen je Dollar so teuer wie zuletzt Anfang Februar.

Die türkische Lira zeigt sich von ihrem Absturz um rund 6 Prozent zum Dollar am Freitag deutlich erholt. Die türkische Notenbank hat verbal zugunsten der eigenen Währung interveniert. Daneben stützt laut der Commerzbank, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag all denjenigen mit Strafe gedroht hat, die die Lira verkaufen.

Das Pfund notiert derweil wenig verändert. In den kommenden Tagen dürfte das britische Parlament mehrere Probeabstimmungen über mögliche Brexit-Optionen vornehmen. Es gilt weiterhin als unwahrscheinlich, dass sich eine parlamentarische Mehrheit für das zwischen London und Brüssel erzielte Brexit-Abkommen finden wird. Das Austrittsdatum Großbritanniens wurde in der vergangenen Woche mindestens auf den 12. April verschoben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Stärker werdende globale Konjunkturängste haben zu Beginn der Woche die Aktienmärkte in Ostasien und Australien teils deutlich belastet. Damit folgten die Börsen den negativen Vorgaben aus den USA und Europa, wo es zum Wochenausklang bereits kräftig nach unten gegangen war. Daneben schwelte das Brexit-Chaos als Unsicherheitsfaktor im Hintergrund weiter, ebenso die Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China, die in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Der im Zuge der Konjunkturskepsis gesunkene Ölpreis belastete Energiewerte. In Sydney fiel der Energiesektor 3,4 Prozent. Auch die Rohstoffwerte gaben nach. BHP fielen um 1,3 und Rio Tinto um 1,1 Prozent. Bankenwerte litten zusätzlich darunter, dass an den Anleihemärkten die Renditen wegen der gestiegenen Nachfrage nach den als vermeintlich sicher geltenden Festverzinslichen fielen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen rutschte erstmals seit September 2016 wieder in den negativen Bereich auf zuletzt minus 0,09 Prozent. Unter den Einzelwerten fielen in Tokio Mitsubishi UFJ Financial um 2,9 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial um 2,5 Prozent. Das größte Minus wiesen die Papiere der Aozora Bank auf, für die es um 7,9 Prozent abwärts ging. In Sydney verloren ANZ 2,2 und Westpac 1,5 Prozent, in Hongkong Bank of China 1,9 und ICBC 2,3 Prozent.

CREDIT

Nach dem Anstieg am Freitag, verlangen die Anleger am europäischen Kreditmarkt auch zum Start in die neue Woche höhere Risikoprämien. Während die Staatsanleihen von der Suche nach Sicherheit profitieren, stehen weiterhin Risikopapiere unter Druck. Namen aus dem Investmentgrade erhalten nach Aussage der Commerzbank Unterstützung von Seiten derjenigen Investoren, die den negativen Renditen bei den Staatsanleihen entkommen wollten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa muss 23 Flüge am Montag streichen

Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa hat am Montag wegen der Softwarestörung bei der Flugsicherung im hessischen Langen 23 Flüge gestrichen. Am aktuellen Stand könne sich am Morgen noch etwas ändern, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien Flüge ab und nach Frankfurt am Main. Die Softwarestörung bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) dauert seit Mittwoch an.

Merck-MS-Mittel Mavenclad erhält Zulassung in der Schweiz

Die schweizerische Arzneimittelbehörde Swissmedic hat das Medikament Mavenclad der Merck KGaA für die Behandlung von hochaktiver schubförmig-remittierender Multipler Sklerose (MS) zugelassen. Die Zulassung basiert auf Daten von über 10.000 sogenannten Patientenjahren mit mehr als 2.700 Patienten, die in das klinische Studienprogramm eingeschlossen waren, teilte der Darmstädter Konzern mit. Darunter waren Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu zehn Jahren. Mavenclad ist damit nun in 52 Ländern weltweit zugelassen.

Heidelberger Druck nimmt mit Kapitalerhöhung 69 Mio Euro ein

Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger hat mit seiner Kapitalerhöhung rund 69 Millionen Euro eingenommen und im Zuge dessen einen neuen strategischen Ankerinvestor aus China bekommen. Der Konzern platzierte schon am vergangenen Freitag rund 25,7 Millionen Aktien zum Stückpreis von 2,68 Euro je und erhöhte sein Grundkapital damit um 9,2 Prozent, wie das Unternehmen nun mitteilte. Den Großteil davon zeichnete die Masterwork Group aus China, mit der Heidelberger Druck bereits seit 2014 kooperiert, und die künftig rund 8,5 Prozent der Anteile hält.

Scout24 will 2019 bei leicht rückläufiger Marge weiter wachsen

Scout24 will auch im laufenden Jahr beim Umsatz weiter zulegen. Die operative Gewinnmarge soll aufgrund weiterer Investitionen allerdings etwas zurückgehen. Das Unternehmen bestätigte mit den endgültigen Zahlen die im Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. Die Scout 24 AG, die Online-Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und weiteren europäischen Ländern betreibt, rechnet für 2019 mit einer Marge beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) zwischen 52 und 54 Prozent.

Insolvenzverwalter findet keinen Investor für Germania

Die Stilllegung der insolventen Fluglinie Germania ist nicht mehr abzuwenden. Wie der Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg mitteilte, hat sich die Perspektive auf eine Investorenlösung zerschlagen. Alle seriösen Bieter seien abgesprungen.

Rückschlag für Sanofi bei Diabetesarznei Zynquista

Der französische Pharmakonzern Sanofi muss der US-Gesundheitsbehörde FDA einen neuen Antrag für die Zulassung seines Diabetesmittels Zynquista vorlegen. Die FDA hat den Antrag in seiner jetzigen Form abgelehnt und dem Unternehmen dies in einem sogenannten Complete Response Letter mitgeteilt.

Boeing 787-900 von United Airlines auf Langstreckenflug notgelandet

Eine Boeing 787-900 der US-Fluggesellschaft United Airlines mit 256 Passagieren an Bord ist am Montag in Neukaledonien notgelandet. Die Maschine wurde auf einem Langstreckenflug von Australien in die USA in das französische Überseegebiet im Pazifik umgeleitet, weil offenbar Rauch aus dem Cockpit kam, wie ein Mitarbeiter der Betreiberfirma des Flughafens von Nouméa der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Naspers plant Notiz des Internetgeschäfts in Amsterdam

Afrikas größter Konzern, die Naspers Ltd, will ihr Internetgeschäft in Amsterdam an die Börse bringen. In die noch namenlose Gesellschaft sollen alle Internetaktivitäten außerhalb Südafrikas abgespalten werden, wie der Medien- und Internetriese mitteilte. Dazu zählt den Angaben zufolge auch der Anteil von 31,2 Prozent an der chinesischen Tencent Holdings.

Nike muss unlautere Vertriebspraktiken mit 12,5 Mio Euro büßen

Der US-Sportartikelhersteller Nike hat wegen wettbewerbswidrigem Verhalten von der EU-Kommission eine Geldbuße von 12,5 Millionen Euro aufgebrummt bekommen. Die Kommission hatte im Juni 2017 mit einer Untersuchung der Lizenz- und Vertriebspraktiken des Konzerns begonnen. Sie kam nun zu dem Schluss, dass Nike Händler am grenzüberschreitenden Verkauf bestimmter Merchandising-Produkte gehindert hat.

Schneider Electric verhandelt über Verkauf von Pelco

Schneider Electric führt Exklusivgespräche über den Verkauf der Sparte Pelco mit der US-Wagnisbeteiligungsgesellschaft Transom Capital Group. Das Videoüberwachungssytem war nach einer strategischen Überprüfung der Aktivitäten zum Verkauf gestellt worden. Die Transaktion hängt laut den Franzosen noch von Konsultationen mit den zuständigen Betriebsräten ab.

Sports Direct fordert Debenhams zum Nachdenken über Offerte auf

Sports Direct International hat das Board der britischen Einzelhandelskette Debenhams aufgefordert, die auf dem Tisch liegende Offerte für die dänische Tochter Magasin du Nord über 100 Millionen Pfund in bar zu überdenken. Am Freitag hatte die hoch verschuldete Debenhams das Gebot abgelehnt. Es würde die Finanzierungs- und Restrukturierungsanforderungen nicht erfüllen, hieß es zur Begründung.

Thermo Fisher verstärkt sich im Bereich Gentherapie

Der Laborausrüster Thermo Fisher Scientific stärkt sich mit einem Zukauf im schnell wachsenden Feld der Gentherapien. Das Unternehmen kauft für 1,7 Milliarden US-Dollar die Brammer Bio. Die Gesellschaft im Besitz der Private-Equity-Firma Ampersand Capital Partners versorgt Pharmakonzerne, die im Bereich Gentherapie forschen und entwicklen, mit entsprechenden Dienstleistungen.

Softwarestörung bei der Flugsicherung hält an

Die Störung im elektronischen Kontrollstreifensystem der Flugsicherungszentrale im hessischen Langen dauert weiter an. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte, muss die Kapazität "aus Sicherheitsgründen" weiterhin um ein Viertel reduziert bleiben. Techniker würden nun versuchen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine alternative Software in Betrieb zu nehmen. Nach wie vor gelte, dass "die Sicherheit des Luftverkehrs nicht beeinflusst ist".

Biogen-Board genehmigt Aktienrückkauf für bis zu 5 Mrd Dollar

Das Board der Biogen Inc hat den Rückkauf von eigenen Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar genehmigt. Für das Programm gebe es kein Enddatum, teilte das in Cambridge ansässige Biopharmaunternehmen mit. Es ergänze das im August 2018 genehmigte Programm, in dessen Rahmen noch etwa 1,7 Milliarden Dollar offen sind.

March 25, 2019 08:01 ET (12:01 GMT)