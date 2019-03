NEW YORK (Dow Jones)--Nach den heftigen Verlusten zum Ausklang der vergangenen Woche dürfte den US-Börsen zunächst keine Erholung vergönnt sein. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich knapp behauptet.

Die Märkte weltweit stünden noch unter dem Eindruck schwacher europäischer und US-Konjunkturdaten vom Freitag, die Konjunkturskepsis befeuert hätten, sagen Marktteilnehmer. Unter diesen Umständen zögen die Anleger vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen oder Gold vor.

Für Montag sind keine US-Konjunkturdaten angekündigt. Allerdings fiel der deutsche ifo-Index etwas besser aus als erwartet, was die Gemüter zumindest etwas beruhigen könnte. Dem mit Spannung erwarteten Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller, der eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchen sollte, scheint dies nicht zu gelingen, obwohl Mueller keine Beweise für eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland gefunden hat.

Im Hintergrund schwelt weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China. In dieser Woche werden US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zu Gesprächen nach Peking reisen.

Wenn aus Peking gute Nachrichten kämen, dürfte sich die Lage an den Märkten etwas beruhigen, erwartet Jeffrey Halley von Oanda. Bis dahin dürfte es aber turbulent zugehen.

Apple mit Produktvorstellung im Fokus

Unter den Einzelwerten könnten Apple im Fokus stehen. Das Unternehmen hat für Montag eine Veranstaltung angekündigt. Beobachter erwarten, dass der Konzern einen Streaming-Dienst vorstellen wird.

Viacom legen im vorbörslichen Handel um 4,2 Prozent zu. Der Betreiber von Fernsehkanälen hat sich nach langem Streit um Gebühren endlich mit AT&T geeinigt. Sender wie MTV, Comedy Central oder Nickelodeon werden weiterhin über den DirectTV-Service von AT&T zu empfangen sein. AT&T zeigen sich etwas fester.

Biogen gewinnen 1,7 Prozent. Die Aktie war in der vergangenen Woche eingebrochen, nachdem das Unternehmen den Abbruch einer Studie zu einem Alzheimer-Medikament bekanntgegeben hatte. Nun will das Biopharmaunternehmen seine Aktionäre mit einem Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 5 Milliarden Dollar versöhnen.

Konjunktursorgen lasten weiter auf Ölpreis

Die Ölpreise geben erneut nach, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Freitag. Aktuell ermäßigt sich das Barrel der US-Rohölsorte WTI um 0,3 Prozent auf 58,87 Dollar. Der Brentpreis fällt um 0,4 Prozent auf 66,78 Dollar. Auf den Preisen laste immer noch die Angst vor einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage, heißt es.

Gold bleibt dagegen als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.319 Dollar. Das Edelmetall profitiere auch von den zuletzt wieder gesunkenen Zinsen, berichten Händler.

Am Anleihemarkt, der am Freitag kräftigen Zulauf verzeichnet hat, kommen die Notierungen am Montag wieder etwas zurück. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 2,45 Prozent.

Der Euro erholt sich nur zögerlich von seinem Absturz. Er notiert bei etwa 1,1320 Dollar. Am Freitag war er unter 1,13 Dollar gerutscht, nachdem er am Donnerstag in der Spitze noch mehr als 1,14 Dollar gekostet hatte.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 -1,7 2,32 110,6 5 Jahre 2,25 0,8 2,24 32,3 7 Jahre 2,35 1,1 2,34 10,1 10 Jahre 2,45 1,2 2,44 0,9 30 Jahre 2,90 2,4 2,87 -17,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 17:14 % YTD EUR/USD 1,1321 +0,22% 1,1308 1,1288 -1,3% EUR/JPY 124,62 +0,30% 124,44 123,98 -0,9% EUR/CHF 1,1239 +0,11% 1,1246 1,1220 -0,2% EUR/GBP 0,8551 +0,01% 0,8583 0,8547 -5,0% USD/JPY 110,07 +0,07% 110,04 109,83 +0,4% GBP/USD 1,3239 +0,22% 1,3174 1,3207 +3,7% Bitcoin BTC/USD 3.959,25 -0,11% 3.968,00 3.977,50 +6,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,87 59,04 -0,3% -0,17 +26,6% Brent/ICE 66,78 67,03 -0,4% -0,25 +22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,69 1.312,77 +0,5% +5,92 +2,8% Silber (Spot) 15,55 15,42 +0,8% +0,13 +0,3% Platin (Spot) 849,88 847,84 +0,2% +2,04 +6,7% Kupfer-Future 2,85 2,84 +0,2% +0,01 +8,1% ===

