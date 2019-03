Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von XTB: Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe. Was lange Zeit gemunkelt worden sei, werde langsam Realität: Deutsche Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hätten am vergangenen Wochenende angekündigt, dass sie formelle Fusionsgespräche aufnehmen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...