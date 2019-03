Südkorea und Japan geben den Takt in Sachen Wasserstoffmobilität in Asien bis dato an. China will die Schlagzahl erhöhen und den Abstand zu den beiden Nationen bei dieser Antriebsform reduzieren. Laut der Asia Times plant die chinesische Regierung bis 2025 mit 100.000 Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Nel hat die Kapazitäten und das Know-how, um das Reich der Mitte beim Aufbau der nötigen Wasserstoff-Betankungsstruktur unter die Arme zu greifen.

