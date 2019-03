Biofrontera AG: Biofrontera, Inc., USA, erwirbt Cutanea Life Sciences, Inc., USA DGAP-Ad-hoc: Biofrontera AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Biofrontera AG: Biofrontera, Inc., USA, erwirbt Cutanea Life Sciences, Inc., USA 25.03.2019 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR Biofrontera, Inc., USA, erwirbt Cutanea Life Sciences, Inc., USA Leverkusen, 25.03.2019 - Die Biofrontera Inc., USA, ("Biofrontera"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), hat heute über ihre Tochtergesellschaft Biofrontera Newderm LLC als Erwerber eine Vereinbarung über den Erwerb aller Anteile an der Cutanea Life Sciences, Inc., USA ("Cutanea"), mit der Maruho Co., Ltd., Japan ("Maruho"), als Veräußerer geschlossen. Maruho ist mit rund 20% an der Biofrontera AG beteiligt. Cutanea ist ein in den USA tätiges, auf Dermatologie spezialisiertes Pharmaunternehmen. Cutanea vertreibt in den USA die Produkte AKTIPAK(R), ein verschreibungspflichtiges Gel zur Behandlung von Akne, sowie seit November 2018 XepiTM, eine verschreibungspflichtige Creme für die Behandlung von Impetigo, einer häufigen Hautinfektion durch Bakterien (Staphylococcus aureus oder Streptococcus pyogenes). XepiTM ist das einzige von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Medikament seiner Klasse mit Aktivität gegen antibiotikaresistente Bakterien (MRSA). Ziel der Übernahme von Cutanea durch Biofrontera ist die effektive vertriebliche Nutzung der Potentiale von AKTIPAK(R) und XepiTM in den USA. Rechte an Cutaneas existierenden Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, die ursprünglich bei Maruho begonnen wurden, verbleiben bei Maruho. Rechte an anderen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen von Cutanea werden während einer Übergangszeit an Maruho übertragen. Zur Anlauffinanzierung der Vermarktung der beiden neuen Medikamente in Biofronteras Portfolio wird Maruho einen Betrag von bis zu 7,3 Mio. US-Dollar zur Verfügung stellen ("Start-up Costs"). Maruho wird Biofrontera bzw. Cutanea darüber hinaus von allen bestehenden Verbindlichkeiten freistellen und in den ersten drei Monaten nach Übernahme alle Kosten des operativen Geschäfts von Cutanea tragen. Biofrontera wird ihre Erfahrungen und Expertise sowie ihre in den USA erfolgreich agierende Vertriebsstruktur für die zukünftige erfolgreiche Vermarktung von AKTIPAK(R) und XepiTM einsetzen. Biofrontera erwirbt Cutanea für einen initialen Kaufpreis von 1,00 US-Dollar. Die nach Abzug aller Kosten ausgewiesenen Gewinne aus dem Verkauf von AKTIPAK(R) und XepiTM werden künftig zwischen Maruho und Biofrontera aufgeteilt wobei Biofrontera Maruho einen bis zum 31.12.2023 zu zahlenden Betrag in Höhe der geleisteten Start-up Costs als weitere Kaufpreiszahlung garantiert. Anschließend werden die Gewinne zu gleichen Anteilen verteilt. Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen ISIN: DE0006046113 WKN: 604611 Kontakt: Biofrontera AG Tel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290 E-mail: ir@biofrontera.com 25.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0)214 87632 0 Fax: +49 (0)214 87632 90 E-Mail: ir@biofrontera.com Internet: www.biofrontera.com ISIN: DE0006046113, NASDAQ: BFRA WKN: 604611 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791189 25.03.2019 CET/CEST ISIN DE0006046113 NASDAQ: BFRA AXC0172 2019-03-25/15:01