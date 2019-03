Aktien von RWE sind am Montag den dritten Tag in Folge kräftig gestiegen. Mit einem Plus von 1,8 Prozent erreichten sie den höchsten Stand seit April 2015. Als hilfreich erachtete ein Händler aus technischer Sicht den jüngsten Ausbruch über die Höchstkurse vom Februar sowie vom September und Juli 2018. Auch das Hoch vom November 2017 hatten die Aktien hinter sich gelassen.

Fundamental dürften die Versorger nicht zuletzt von den sinkenden Renditen am Anleihemarkt profitieren, sagte der Händler. Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen war am Freitag negativ geworden. Mit der Aussicht auf eine rückläufige Verschuldung von RWE und eine gleichzeitig steigende Dividendenrendite 2019 und 2020 böten RWE-Aktien eine immer attraktivere Alternative zu Bundesanleihen./bek/ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007037129

AXC0173 2019-03-25/15:02