Berlin (www.fondscheck.de) - Scope Analysis hat den in Staats- und Unternehmensanleihen anlegenden Fonds Aberdeen Standard - Frontier Markets Bond Fund (ISIN LU0963865083/ WKN: A1W5Y8) analysiert, so die Analysten von Scope AnalysisDie Performance des Fonds seit Auflage sei sehr überzeugend. So habe der Fonds über die vergangenen fünf Jahre eine annualisierte Performance von 10,1% erreicht. Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe "Renten Emerging Markets Hard Currency & Local Currency" komme im gleichen Zeitraum auf eine jährliche Rendite von 5,2%. Der Fonds erhalte das höchste Rating A ("sehr gut") und gehöre damit zu den 8% der am besten bewerteten Fonds der Vergleichsgruppe in Deutschland. ...

