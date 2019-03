DER MÄNNLICHSTE, LANGANHALTENDSTE DUFT AUF DEM PLANETEN IST DA!

Wahrscheinlich gäbe es viele Männer nicht, wenn ihre Väter es nicht getragen hätten: Old Spice

OLD SPICE CAPTAIN NAVIGIERT MANN SICHER DURCH DIE MEERE DER MÄNNLICHKEIT smelllikeamanman (Photo: Business Wire)

Jenen unverkennbaren Duft, der seit Jahrzehnten jeden Mann so legendär wie seinen Duft macht.

DER neue Superheld der Old Spice Ligasegelt ab sofort in den Hafen der Männlichkeit ein: die unbesiegbare Old Spice Captain Serie, die Mann sicher durch die Meere der Männlichkeit navigiert. Mit After Shave Lotion, Deo Stick, Body Spray und Shower Gel ist die Old Spice Captain Linie ein heldenhafter Sparringspartner für toughe Alltags-MANNöver und betört mit einem Mix aquatisch-frischer Noten sowie unglaublich maskulinem Sandelholz

Was seit Generationen währt, wird ab 2019 noch legendärer: Acht betörende Duftlinien werden 2019 durch innovative Technologien noch besser, um Männlichkeit neu zu definieren:

Mit der Anti Fade Dufttechnologie ist Old Spice Captain der Fels in der Brandung. Während die Nase sich bei herkömmlichen Technologien nach einiger Zeit an den Duft gewöhnt und ihn nicht mehr wahrnimmt, bleibt Captain stark! Dank geheimer Rezeptur, mit der sich Mann dauerhaft gut riechen kann.

WEITERE OLD SPICE PRODUKTLEGENDEN

Original

Das legendäre Original, ohne das es Generationen von echten Männern nicht gäbe: Old Spice Original mit dem unverkennbar würzig-frischen Old Spice Duft-Mix

Whitewater

Auftragen, anpacken, absahnen. Old Spice Whitewater erfrischt den Geist und macht jeden Kraftakt zum Kinderspiel. Der Duft: Erfolg verfeinert mit aquatischen Noten und einem Spritzer Zitrone-Limette

Hawkridge

Kein Berg zu hoch, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Old Spice Hawkridge schwingt Mann in die männlichsten aller Lüfte mit einem Mix aus reichen Gourmand-Noten wie Tonkabohne, roten Früchten und zarten Schokoladennuancen

Wolfthorn

Wolf im Duftpelz: Old Spice Wolfthorn setzt animalische Kräfte frei mit einem wilden Duftcocktail aus belebenden Zitrusnoten, tropischer Mango und Maracuja sowie sinnlichen Vanille- und Moschusnuancen

Lionpride

Der Duft, der Selbstbewusstsein brüllt: Old Spice Lionpride Body Spray mit belebenden Noten zieht die ungeteilte Aufmerksamkeit schöner Frauen und nervöser Zebras auf sich. Ein Muss für alle Männer, die sich selbstbewusst durch den Alltags-Dschungel kämpfen wollen.

Slugger

Old Spice Slugger macht auch aus dem unfrischesten Mann eine selbstbewusste Legenden. Mit dem betörenden Duft von spritziger Limette und würzigem Zedernholz

Strong Slugger

Der Schmutz-Vernichter fur besonders harte Kerle: Old Spice Strong Slugger. Mit 30 kräftigerer Textur, 20 mehr Duftmolekulen und 15 stärkerer Waschwirkung geht das Kraftpaket auch den übelsten Geruchstätern an den Kragen.

Bearglove

Old Spice Bearglove entfesselt den Bären im Mann: Der Mix aus fruchtigen Apfel- und Zitrusnoten sowie sinnlich-männlicher Würze wirkt genauso respekteinflößend als stünde MANN vor einem Grizzlybären.

Bitte finden Sie weiteres Presse- und Bildmaterial unter folgendem Download-Link:

https://bit.ly/2CkyGXm

Über Procter Gamble

