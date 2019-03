In Norwegen soll eine neue Recyclinganlage für das Recycling von PET-Flaschen entstehen. Die Veolia PET Germany GmbH und das norwegische Pfandsystem Infinitum AS wollen bereits im Sommer mit dem Bau der Anlage beginnen. Geplant ist den Angaben zufolge eine Recyclingkapazität von 17.000 Tonnen PET-Getränkeflaschen im Jahr, die knapp 27 Mio € kosten soll. Standort soll ein Grundstück von Infinitum in ...

