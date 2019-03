Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Freitag vergangener Woche mehr als fünf Prozent nachgegeben. Bereits in den Tagen zuvor hatte das Papier den Weg nach unten eingeschlagen. Vom Zwischenhoch am 19 März bei 13,67 Euro hat die Aktie damit mehr als zehn Prozent verloren. Auch zum Start der neuen Woche rutscht die Aktie von Aurora Cannabis erneut ins Minus. Derzeit kostet eine Aktie 11,96 Kanadische Dollar. Grund für die jüngste Korrektur waren Gewinnmitnahmen nach der starken Rallye zuvor. Aus charttechnischer Sicht rückt nun das Ausbruchsniveau als wichtige Unterstützung im Bereich von elf Kanadischen Dollar wieder in den Fokus. Anleger können versuchen, mit Abstauberlimits noch einmal günstig zum Zuge zu kommen.

