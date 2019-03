Die Konjunktursorgen werden offenbar wieder größer! Es ist noch nicht lange her, da witterten Anleger schon wieder so etwas wie Frühlingsluft. Angesichts der jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten kaum verwunderlich. Immerhin legten DAX - und vor allem auch die US-Indizes - zuletzt merklich zu. Doch die gute Stimmung droht bereits wieder zu kippen ... Wie ist die Situation am Aktienmarkt zu bewerten? Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.