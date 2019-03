Besuchen Sie JLT Mobile Computers:





JLT Mobile Computers unterzeichnet als erster Hardwarelieferant ein fünfjähriges Navis-Ready-Abkommen

Langfristige Verpflichtung auf fünf Jahre garantiert Validierung robuster JLT-Computer für Einsatz in kommenden Versionen des marktführenden Terminal-Betriebssystems Navis N4

Växjö, Schweden, 25. März 2019 * * *JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt heute die Unterzeichnung einer langfristigen Partnerschaft mit dem Navis-Ready-Programm bekannt. Damit ist JLT der erste Hardwareanbieter, der sich auf fünf Jahre verpflichtet, seine robusten Computer für das Hafensegment für den Einsatz in den wichtigsten zukünftigen Versionen des Navis N4 TOS (Terminal Operating System) zu validieren.

Navis bietet seit über 30 Jahren Betriebstechnologien an, die den weltweit führenden Terminalbetreibern den Weg zu mehr Produktivität und Effizienz ebnen. Mit über 340 Kundenstandorten im Hafensegment in über 80 Ländern verkörpert Navis den weltweiten Standard für Terminal-Betriebssysteme und wickelt einen erheblichen Teil des weltweiten Container-Verschiffungsvolumens ab.

Navis Ready ist ein Validierungsprogramm, das Hardware- und Softwarelösungen von Partnern in einer simulierten Umgebung testet, um sicherzustellen, dass sie effektiv in eine bestimmte Version des Navis N4 TOS integriert werden können. Navis-N4-Kunden, die Computer von einem Navis-Ready-Partner wählen, haben ein geringeres Risiko bei der Projektbereitstellung, da die Übereinstimmung mit der IT-Betriebsumgebung des Containerterminals bereits zertifiziert ist.

"JLT ist der erste Partner, der eine fünfjährige Verpflichtung eingegangen ist, seine im Navis-Ready-Programm enthaltenen Geräte für alle wichtigen kommenden N4-Versionen zu validieren", sagt Darren George, Director Technical Services bei Navis. "Alle Ports, die Navis N4 mit validierten JLT-Computern einsetzen, profitieren deshalb von einer schnellen und unkomplizierten Installation."

"Eine schnell wachsende Anzahl von Kunden im Hafensegment verwendet unsere robusten Computer", sagte Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. "Wir arbeiten seit 2015 mit Navis zusammen. Durch die Verlängerung des Navis-Ready-Partnervertrags um volle fünf Jahre bieten wir unseren Kunden einen wichtigen Nutzen, indem wir garantieren, dass unsere Produkte mit den kommenden Versionen von Navis N4 TOS auf Jahre hinaus funktionieren."

JLT verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung mobiler Computer für das Hafensegment. Die robuste Fahrzeugcomputer-Serie VERSO ist seit Jahren mit dem Navis-Ready-Zertifikat ausgestattet und macht die Investition der Kunden zukunftssicher. "Neben der hohen Leistung des JLT VERSO 12 Computers gab uns vor allem auch die offizielle Navis-Validierung die Sicherheit, dass wir mit unserer Investition heutigen sowie zukünftigen Anforderungen mit derselben Hardware gerecht werden können", erklärte Enrique Torlaschi, Corporate IT-Manager von ITL Exolgan und JLT-Kunde.

Die robusten Geräte von JLT Mobile Computers bewähren sich im Betrieb vieler wichtiger Hafen- und Terminalanlagen weltweit - ganz gleich, ob sie im Führerhaus eines Hebekrans oder LKWs installiert sind oder im Freien eingesetzt werden. Als von Navis validierter Partner bietet JLT seinen Kunden vorab die Sicherheit, dass neu bereitgestellte Geräte nahtlos in ihre Navis N4 TOS-Umgebung auf Hardware- und Softwareebene integriert werden können. Mit der Unterzeichnung des neuen Fünfjahresabkommens verpflichtet sich JLT, die VERSO-Serie und andere robuste JLT-Computer für das Port-Segment nicht nur für die aktuellen, sondern auch für kommende wichtige Navis N4-Versionen validieren zu lassen.

Besuchen Sie www.jltmobile.com, um mehr über JLT Mobile Computers, seine Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren, oder vereinbaren Sie ein persönliches Treffen auf einer der kommenden Messen in Europa oder den USA unter www.jltmobile.com/upcoming-events.





Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2018 einen Umsatz von 130 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der NASDAQ First North unter dem Symbol JLT gelistet; aktuell agiert Eminova Fondkommision AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.comsowie bei LinkedInund Twitter.

Über Navis

Navis, ein Unternehmen der Cargotec Corporation, ist ein Anbieter von Betriebstechnologien und -dienstleistungen, mit denen weltweit führende Terminalbetreiber und Schifffahrtsunternehmen ihre Produktivität und Effizienz optimieren können. Navis kombiniert branchenspezifische Best Practices mit innovativer Technologie und erstklassigen Dienstleistungen mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit von Kunden zu steigern und Risiken zu vermindern. Navis verfolgt bei der Betriebsoptimierung einen ganzheitlichen Ansatz, der die Nachverfolgung von Fracht im Hafen ebenso einschließt, wie die Automatisierung des Gerätebetriebs oder die Verwaltung mehrerer Terminals über eine integrierte, zentralisierte Lösung, und so den Kunden mehr Transparenz, Geschwindigkeit und messbare Geschäftsergebnisse bietet. www.navis.com

