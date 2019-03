Köln (ots) -



Der WDR-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" geht in die vierte Staffel: Ab sofort können sich wieder alle Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen um einen großen Show-Auftritt bewerben. Egal welcher Musikstil - wichtig ist, dass die Chöre ihre Songs mit Begeisterung performen!



Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2019. Nach einer ersten Vorauswahl wird es eine Vorentscheidungsrunde geben, in der sich die besten Chöre für das Halbfinale qualifizieren. Im Finale in der Vorweihnachtszeit wird "der beste Chor im Westen 2019" gekürt, der sich auf 10.000 Euro freuen darf.



Alle Informationen, FAQs zum Wettbewerb und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es auf derbestechor.wdr.de und auf www.facebook.com/ChorimWesten.



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Daniel Boltjes.



