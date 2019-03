Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX trotzt schwachen Vorgaben

Brexit: Woche der Entscheidung in London?

Am Montag knüpfte der DAX zunächst an die Abwärtsbewegung der letzten Woche an und verlor zum

Start rund 0,5 Prozent. Dann zogen die Kurse wieder an bis auf 11.390 Zähler, bevor der DAX

sich auf seinem Schlussniveau der Vorwoche bei 11.330 Punkten einpendelte.

Auf die Stimmung drücken nach schwachen Konjunkturdaten einmal mehr Konjunkturängste, sowie die

Dauerprobleme ?Brexit? und ?Handelskonflikt?. Den trotz der Ankündigungen von Donald Trump,

gute Fortschritte zu machen, steht zum Unmut der Börsianer noch immer keine Lösung im Konflikt

zwischen den USA und China.

An den Börsen in Asien dominierten rote Vorzeichen: Der Nikkei Index gab drei Prozent ab und

auch in China ging es gen Süden.

Die US-Börsen hatten am Freitag deutlich Feder gelassen. Aktuell deutet sich hier ein ruhiger

Wochenauftakt an - vorbörslich treten Dow, S&P 500 und Nasdaq wenig verändert auf der Stelle.

Brexit - wie geht?s jetzt weiter?

Am Freitag 29.3. wäre eigentlich der offizielle EU-Austrittstermin für Großbritannien. Mit

neuen Fristen versuchen die 27 EU-Mitgliedstaaten aber ein ungeordnetes Ausscheiden

Großbritanniens aus der EU zu vermeiden. Wie es jetzt tatsächlich weitergehen soll, wird das

Kabinett in London heute diskutieren. Dabei wird auch der Druck auf Premierministerin Theresa

May selbst immer größer. Sollte May weitere Unterstützung für ihr ausgehandeltes Abkommen

finden und stimmt das Parlament in einer dritten Abstimmung für das Abkommen, kann

Großbritannien die EU am 22. Mai geordnet verlassen.

Wenn nicht, gilt der Aufschub der EU nur bis zum 12. April. Bis dann muss Großbritannien sich

entscheiden, ob es die EU ohne Vertrag verlassen oder einen radikalen neuen Weg einschlagen

will - etwa, den Brexit ganz abzublasen oder ein neues Referendum anzusetzen.

Das britische Pfund steht wenig verändert bei knapp 1,32 Dollar.

Apple - it?s show time

Nachdem Apple bereits in der vergangenen Woche einige Neuheiten präsentiert hat, steht heute

mit dem neuen Unterhaltungs- und Nachrichtenangebot eine weitere Veröffentlichung an. Damit

plant der Kultkonzern eines seiner wachstumsstärksten Geschäfte ausbauen. Apple möchte damit

auch seine Abhängigkeit vom Hardware-Geschäft vorantreiben. Tim Cook erklärte jüngst, die

Nutzer würde ich iPhones länger behalten als in der Vergangenheit. Aktuell steht das iPhone

immer noch für 60 Prozent des Apple-Gesamtumsatzes. Im jüngsten Quartal fiel der Umsatz mit

Apples Vorzeigeprodukt allerdings um 15 Prozent.

Bayer-Chef verteidigt Monsanto-Übernahme

Trotzt der erneuten Niederlage vor Gericht in der vergangenen Woche hält Bayer-Chef Werner

Baumann die Monsanto-Übernahme für richtig. Der Kurssturz in der Vorwoche von über 15 Prozent

ist seiner Einschätzung nach übertrieben. Die Börsianer können diese Aussagen kaum überzeugen,

die Aktie verliert am Montag weitere knapp zwei Prozent.

Börse Stuttgart TV

Tim Schäfer betreibt einen der größten deutschsprachigen Finanzblogs. Tim Schäfer lebt

allerdings nicht in Deutschland sondern, darum wird ihn vielleicht der ein oder andere

Zuschauer beneiden, direkt im Herz der Finanzwelt: New York. Auch Tim Schäfer wird vom 05. Bis

06. April auf der Blogger-Lounge auf der INVEST in Stuttgart anzutreffen sein. Mit Tim Schäfer

wollen wir heute über seinen Blog und das Leben in New York sprechen. Und natürlich auch über

Geld, beziehungsweise den richtigen Umgang mit Geld.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/30vuoPdoJjY

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, notiert seit der Börseneröffnung

im Minus. Offenbar rechnet die Mehrheit der Anleger mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung

am deutschen Aktienmarkt.

Trends im Handel

Das Interesse der Anleger an Apple hält an und vor der Produktpräsentation am Abend in

Cupertino sind Calls auf die US-Aktie in Stuttgart einmal mehr gesucht. (unter anderem WKN:

MF98SS)

Rege Umsätze sind weiterhin in Produkten auf die Wirecard-Aktie zu beobachten. Die Aktie

notiert am Montag relativ unverändert bei 100 Euro auf erniedrigtem Niveau. In den nächsten

Tagen soll der Abschussbericht der Kanzlei Rajah & Tann aus Singapore veröffentlicht werden,

der aufzeigt, inwieweit die Vorwürfe der FTD zutreffen bzw. auch nicht. Die Mehrheit der

investierten Anleger erwartet eine Kurserholung und so sind mehrheitlich Calls gesucht. (Käufe

unter anderem in WKN DM6J3U)

