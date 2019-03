Der EMI für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland sank im März unter 45 Punkte. Das war erst das fünfte Mal in der fast 20-jährigen Geschichte dieses Frühindikators. In dieser Analyse überprüfen wir, was es in der Vergangenheit für den DE30 bedeutete und ordnen den Bericht in den aktuellen Kontext ein. ++ EMI zum deutschen verarbeitenden Gewerbe im März rückläufig ++ Neue Exportaufträge leiden, was auf globale Ursachen des Problems hindeutet ++ DE30 am Freitag mit starken Rückgängen ++ Warum gerieten die Märkte am vergangenen Freitag in Panik? Der Anstieg der Risikoaversion am Freitag war ein klares Signal, dass die Anleger durch den Bericht aus Deutschland, der den Einkaufsmanagerindex zum Fertigungssektor auf nur 44,7 Punkte fallen ließ, verschreckt wurden. Beim EMI bedeutet jeder Wert unter 50 auf negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...