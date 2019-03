Bonn (ots) - Vier Jahre nach Beginn des Krieges im Jemen zieht die Hilfsorganisation CARE eine erschütternde Bilanz: 20.000 Luftangriffe, 70.000 Tote, vier Millionen Vertriebene, der Ausbruch von Cholera und die Ausrufung einer Hungersnot. "Der Punkt ist erreicht, an dem man feststellen muss: Schlimmer kann es nicht werden", erklärt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland, der bereits mehrfach in dem Bürgerkriegsland war. "80 Prozent der Bevölkerung können ohne humanitäre Hilfe nicht überleben. Vor einem Jahr lag diese Zahl bei 70 Prozent, und auch das waren schon 70 Prozent zu viel."



Die Hälfte der medizinischen Einrichtungen im Jemen ist nicht mehr funktionstüchtig, die Wirtschaft völlig zusammengebrochen. 600.000 Menschen haben ihre Arbeit verloren. Dazu kommt der Hunger und die andauernde Gewalt: "Zehn Millionen Menschen stehen am Rande einer akuten Hungersnot. Millionen Frauen, Kinder und Männer werden jeden Tag bombardiert, beschossen und von Landminen bedroht. Jeder Verletzte, jede Hungernde, jeder Tote ist ein Mensch zu viel."



Besonders dramatisch ist die Situation für Frauen: sie verzichten für ihre Kinder häufig auf Nahrung, müssen die Familie zusammenhalten und sind zudem von häuslicher und anderer Gewalt bedroht. Mit dem Zusammenbruch der sozialen Strukturen steigt die Gewalt und sinkt die Unterstützung und der Schutz für Frauen.



"Eines Tages hatte mein Mann so unerträglichen Hunger, dass er mich vor Wut schlug. Ich wäre beinahe gestorben", berichtet Samer aus der Nähe von Sana'a. Eine Trennung hätte bedeutet, dass sie ihre Kinder verlieren würde. Heute verdient sie dank eines Darlehens von CARE mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft etwas Geld und wird von ihrem Mann geachtet.



"Wir brauchen dringend ein Ende der Kampfhandlungen und einen dauerhaften Frieden für den kriegsgeschundenen Jemen", appelliert Zentel. "Unsere humanitäre Hilfe erreicht rund eine Million Menschen pro Monat, aber parallel arbeiten wir unter Hochdruck an Wirtschafts- und Sozialprojekten, die langfristig wirken: Frauen und Jugendliche erhalten Trainings, Darlehen und Starthilfe, damit sie eigenständig Geld verdienen können."



ACHTUNG REDAKTIONEN: Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland, bereiste zuletzt im Herbst 2018 den Jemen. Er besuchte sowohl die Region rund um Sanaa als auch Aden. Sehr gerne steht er Ihnen für Interviews und Hintergrundinformationen zur Verfügung.



Bitte unterstützen Sie die CARE-Nothilfe für den Jemen mit Ihrer Spende: IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 Stichwort: Jemen Hilfe www.care.de/online-spenden



Das Bündnis Aktion Deutschland Hilft e.V., in dem CARE Mitglied ist, ruft zu Spenden auf: IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: Hunger im Jemen



