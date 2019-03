Konjunkturängste drückten vor dem Wochenende auf die Stimmung am US-Markt. So ging es für den Dow Jones um knapp 1,8 Prozent nach unten. Er hielt sich damit nur noch knapp über 25.500 Zählern. Auf Wochensicht verlor er rund 1,3 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Apple, Netflix, Tesla, Facebook, Boeing und Biogen. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.