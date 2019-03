Weiterstadt/Frankfurt (ots) -



- SKODA fährt als offizieller Förderer die Stars und Gäste im VIP-Shuttle vor - Verleihung des 14. PRG Live Entertainment Award (LEA) findet am 1. April 2019 in Frankfurt statt - Stefanie Heinzmann, Nena und Kiefer Sutherland werden in der Frankfurter Festhalle auftreten - Neben bekannten Promis lädt SKODA auch Fans als skodastars zur Gala ein



Am Montag, den 1. April, versammelt sich die deutsche Musik- und Live-Entertainment-Industrie zur Verleihung des 14. PRG Live Entertainment Award (LEA) in Frankfurt. SKODA sorgt mit einer VIP-Shuttle-Flotte auch in diesem Jahr für eine komfortable und glamouröse Vorfahrt der Live-Acts und Gäste.



Die SKODA VIP-Shuttle-Flotte besteht auch 2019 wieder aus eleganten SUPERB-Limousinen und sorgt für eine glanzvolle Vorfahrt der Gäste. Moderne Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sorgen im Flaggschiff der Marke für mehr Sicherheit und Komfort. Außerdem setzt das Modell auf Konnektivität. Über SmartLink können die modernen Infotainmentsysteme automatisch mit dem Smartphone verbunden werden und machen mit Highspeed-Internetzugang die Fahrzeuge zu Hotspots auf Rädern.



Die Verleihung des PRG Live Entertainment Award jährt sich 2019 zum 14. Mal. Wie schon in der Vergangenheit nehmen auch bei der diesjährigen Gala namhafte Persönlichkeiten aus der Entertainmentindustrie teil. Neben der Award-Verleihung gehören auch wieder hochkarätige Künstlerauftritte zum Programm. Dieses Mal steht neben Stefanie Heinzmann und Kiefer Sutherland auch Mike Singer auf der Bühne.



Bei der Verleihung werden in verschiedenen Kategorien unter anderem das Konzert des Jahres, die beste Hallen-Tournee, das beste Festival oder die Kooperation des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Nominiert sind dabei Nena mit ihrer ,Nichts versäumt Tour 2018', Yung Hurn mit seiner ,1220 Tour' und das Parookaville-Festival.



Aber nicht nur die gefeierten Stars der Entertainmentszene fahren am roten Teppich des LEA vor. Auch Fans bekommen von SKODA in Kooperation mit Antenne Frankfurt und TV Spielfilm die Chance, live vor Ort mit dabei zu sein und sich selbst wie ein Star zu fühlen: Für sie geht es als sogenannte skodastars mit dem SKODA VIP-Shuttle direkt ins Scheinwerferlicht.



Der PRG Live Entertainment Award ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen, bei denen die tschechische Traditionsmarke als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise das Filmfest Hamburg sowie die European Film Awards.



