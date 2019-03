Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Erneut hat hier ein Bericht der Financial Times für Aufregung gesorgt. Es geht darum, ob die Deutsche Bank im schlimmsten Fall Großaktionär bei Wirecard werden könnte. Bei den Verkäufen steht Amazon auf Platz zwei. Hier haben die Wettbewerbshüter den Konzern nun ins Visier genommen. Konkret steht der Service Amazon Prime im Fokus, der verschiedene Leistungen miteinander verbindet.