Die von Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG im März 2019 beschlossene Barkapitalerhöhung im Umfang von rund 9,2 Prozent am bisherigen Grundkapital ist am 22. März 2019 mit Masterwork Group Co., Ltd. als weiterem strategischen Ankerinvestor vollzogen worden.Der Kapitalzufluss beträgt beim vereinbarten Ausgabebetrag von 2,68 Euro je Aktie rund 69 Mio. Euro (vor Transaktionskosten). ...

