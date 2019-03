Verschärft die Einführung des Mindestlohns die Jugendarbeitslosigkeit? In Deutschland gibt es aus der Sorge davor Ausnahmen, Dänemark macht es anders - mit beträchtlichen Folgen, wie eine Studie zeigt.

9,19 Euro Mindestlohn müssen Arbeitgeber ihren Angestellten seit dem 1. Januar zahlen, doch auch mehr als zwei Jahre nach der Einführung gibt es Ausnahmen. Auszubildende, Praktikanten und minderjährige Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Zwar sind immer weniger 15- bis 17-Jährige in Arbeit, 2017 waren es 252.000. Doch wegen der Ausnahmen hält die Mindestlohnkommission es für "unwahrscheinlich", dass daran der Mindestlohn schuld ist.

Wie aber wirkt sich der Mindestlohn auf die Beschäftigung speziell junger Menschen aus? Das haben die Ökonomen Claus Thustrup Kreiner, Daniel Reck und Peer Ebbesen Slov in einer gerade erschienenen Studie über den dänischen Arbeitsmarkt für die Fachzeitschrift "Review of Economics and Statistics" untersucht. Ergebnis: Der durchschnittliche Stundenlohn steigt um durchschnittlich 40 Prozent, wenn Arbeitnehmer 18 werden. Allerdings verlieren 33 Prozent an der Altersgrenze zunächst ihren Job.

Der Hintergrund ist eine Besonderheit der dänischen Arbeitsmarktpolitik. Dort erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...