Heute Abend ist es soweit - Insidern zufolge präsentiert Apple seinen neuen Streamingdienst. Bei Wirecard warten die Anleger gespannt auf den Abschlussbericht aus Singapur. Was ist dran an den Vorwürfen der FT? In Stuttgart überwiegt der Optimismus - Calls sind auf beide Werte gesucht. Cornelia Frey blickt auf den Wochenstart und die anstehenden Termine am Dienstag, den 26.03.2019.