Das kleine Städtchen Cupertino rückt heute mal wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Apple lädt zur Keynote. Zwar ist der Rummel um derartige Veranstaltungen bei weitem nicht mehr so groß wie vor einigen Jahren, doch auch heute dürften nicht nur Apple-Fans mal wieder ganz genau hinhören, was Tim Cook zu berichten hat. Einige Eckdaten sind bereits bekannt. Was hat Tim Cook im Gepäck? Ist Apple vielleicht längst vom Gerätehersteller zum Subscription Economy Unternehmen mutiert? Thomas Rappold, Unternehmer und Finanzbuchautor, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.