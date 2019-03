Und erneut verliert die Aktie an Wert. Die Aufwärtsbewegung konnte sich nicht länger durchsetzen und die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend ist schon beinahe wieder erloschen. Dem Seitwärtsverlauf setzt sich nun einer wiederholten Abwärtsbewegung entgegen. Der Widerstand ist bei 52 € zu finden und scheint bei dem aktuellen Kurs in weiter Ferne zu liegen, so aber auch die Unterstützung, welche bei 38 € notiert. Die Indikatoren verhalten sich konstant und ruhig bis auf die SMA (38; 100), welche ein ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...