Medienmitteilung

Zürich, 25. März 2019

Investis reduziert ihren Anteil an der Projektgesellschaft La Foncière de la Dixence SA auf 41.7%

Die Investis Holding SA hat heute mit der mjd Developpement SA, Nendaz, einen Kaufvertrag über den Verkauf der Hälfte ihrer Aktien an der Projektgesellschaft «La Foncière de la Dixence» unterzeichnet und vollzogen. Die Projektgesellschaft realisiert die Planung und Finanzierung des Entwicklungsprojekts «Dixence Resort» in Hérémence - unter der Leitung von Jean-Daniel Masserey. Investis bleibt nach diesem Verkauf mit einem Anteil von 41.7% an der Projektgesellschaft beteiligt. In Folge der Reduktion der Beteiligungsquote wird das Projekt bei Investis als Finanzbeteiligung (assoziiertes Unternehmen) geführt und zum anteiligen Eigenkapitalwert bewertet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Durch den heutigen Teilverkauf wird die Vereinbarung vom 14. Dezember 2018 mit den damit verbundenen Verpflichtungen hinfällig.

Das Dixence Resort wird in mehreren Etappen über die nächsten Jahre fertiggestellt. Das Resort liegt auf einer Höhe von 1750 Metern und besteht aus einem Hotelkomplex mit 60 Zimmern, einem Thermal- und Wellnesszentrum (Thermes de la Dixence), fünf einzelnen Chalets und sieben Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 85 Wohnungen im Stockwerkeigentum. Das Gelände mit einer Gesamtfläche von 25'000 m2 befindet sich in der Gemeinde Hérémence im Wallis und verfügt über direkten Zugang zum Skigebiet Thyon 2000 - Les Collons, das zum Wintersportgebiet «4 Vallées» gehört. Das Hotel und die Thermalbäder werden planmässig Ende 2020 eröffnet werden. Weitere Informationen unter: www.dixence-resort.ch (http://www.dixence-resort.ch)

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2018 mit CHF 1,289 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com (http://www.investisgroup.com)