Kleinostheim (www.anleihencheck.de) - curasan beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung - AnleihenewsDer Vorstand der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) (nachfolgend auch die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. Januar 2019 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen ("Ermächtigung 2019") eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.999.990, unterteilt in bis zu 499.999 Stück auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je EUR 10,00 (jeweils eine "Teilschuldverschreibung" und zusammen die "Teilschuldverschreibungen" oder die "Wandelanleihe 2019/2024"), zu begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

