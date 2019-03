(shareribs.com) London 25.03.2019 - Der Preis für die Feinunze Gold verzeichnet dieser Tage eine Aufwärtsbewegung. Unterstützt wird das gelbe Metall von der schwächelnden US-Wirtschaft und der Aussicht auf eine Zinspause in den USA. In der vergangenen Woche kamen aus der US-Wirtschaft wenig erbauliche Konjunkturdaten. Der Ausstoß in der Industrie ist im März kaum noch gewachsen. Hinzu kamen die Äußerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...