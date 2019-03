Tagesausblick für 26.3.: DAX fängt sich. Gold und Luxustitel steigen weiter!

Richard Pfadenhauer,

Zum Auftakt in die neue Handelswoche gaben die Aktienbarometer in Europa zeitweise deutlich nach. Zwar legte der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend zu und sorgte damit zum Handelsschluss für eine Stabilisierung. Entscheidende positive Impulse konnte der Index dennoch nicht liefern. Die Konjunktursorgen bleiben weiter bestehen und drücken auf die Kaufstimmung. So schloss der DAX mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 11.346 Punkte und der EuroStoxx 50 Index bei 3.300 Punkten. Die Aktienmärkte konnten sich in den ersten Handelsstunden halten und notieren aktuell auf dem Niveau von Freitagabend.

Die Renditen von 10jährigen deutschen Bundesanleihen haben sich bei -0,02 Prozent eingependelt und in den USA gingen die Renditen von langfristigen Papieren auf 2,42 Prozent zurück. Bei den Edelmetallen legten Gold und Silber weiter zu. Der Preis für ein Barrel WTI blieb bei USD 59 weitgehend stabil und der Euro/US-Dollar kann sich nach dem 2-tägigen Kurssturz bei 1,13 US-Dollar ebenfalls einpendeln.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten verlor die Mehrheit der Titel gegenüber Freitag an Boden. Zu den wenigen Ausnahmen zählten einmal mehr defensive Aktien wie Beiersdorf, Fresenius, Fresenius Medical Care und RWE. Nach den Verlusten der Vorwoche gaben heute auch die Autowert Daimler und VW etwas Gas. Schlusslicht im DAX war heute die Aktie von Bayer. Der Life Science-Konzern musste in der vergangenen Woche eine juristische Schlappe im Glyphosat-Prozess hinnehmen. In der zweiten Reihe stachen Carl Zeiss Meditec, Symrise und erneut Immobilienaktien wie Alstria Office positiv hervor. In Europa waren es Luxushersteller wie LVMH und Kering, die sich gegen den allgemeinen Trend verbessern konnten. Barrick Gold legt in den ersten Handelsstunden knapp drei Prozent zu und zieht den BANG Net Return Index mit nach oben.

Morgen werden unter anderem Deutsche Wohnen und Nordex finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Heute Abend findet ferner die Keynote von Apple statt.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für April

USA - Verbrauchervertrauen, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.370/11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.24/ Punkte

Der DAX kippte unter die Unterstützungsmarke von 11.370 Punkte und pendelte sich zwischen 11.300 und 11.350 Punkten ein. Signifikant ist der Ausbruch nach unten noch nicht. Gelingt eine zügige Rückkehr über 11.370 Punkte und damit auch zurück ins Bollinger Band besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.640 Punkte. Bis es soweit ist droht jedoch ein Rücksetzer auf 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 8.02.2018 - 25.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.03.2014 - 25.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

