Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist relativ unspektakulär in die neue Handelswoche gestartet, stabilisierte sich leicht unterhalb der 12.300er Marke. Mit Ausblick auf den anstehenden G20-Gipfel kommendes Wochenende ist in meinen Augen schwierig vorstellbar, dass sich an der tristen Price Action im deutschen Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...