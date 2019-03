Daimler will bis Ende des Jahres über die Zukunft seiner Miniauto-Marke Smart entscheiden, berichtet das Handelsblatt. Dabei soll Daimler eine Partnerschaft in Asien prüfen. Möglich wäre, den smart in Zukunft mit Geely zusammen in China bauen zu lassen. Sollte kein Deal zustande kommen, droht der Marke smart das Aus.

